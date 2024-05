Anna-Maria Ferchichi: Familien-Nachwuchs! Sie ist überglücklich

Nachwuchs in der Familie Lewe! Der Bruder von Anna-Maria Ferchichi (42), Robin Lewe, ist zum ersten Mal Papa geworden! Das teilt die Freundin von Robin, Musikerin Anna Grey, stolz in ihrer Instagram-Story: "Die Story ist von gestern Morgen, ich hatte es nicht mehr geschafft sie hochzuladen, weil ..." kündigt sie an und teilt ihren Fans in der nächsten Story dann die frohe Botschaft mit: "... das Baby endlich gekommen ist", schreibt sie und teilt dazu ein Foto ihres Neugeborenen.