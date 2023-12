Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Unerwartetes Statement! "Dann kriegen wir halt noch ein Kind."

Bei "Exklusiv" spricht der Rapper darüber, sogar über eine Vasektomie nachgedacht zu haben. "Und dann zieht der so meinen Hodensack so richtig so wie so ein Gummi so nach vorne, so zur Seite weg, und dann so ‚Pass auf, wir machen hier einen kleinen Schnitt, und dann machen wir hier dies und das und dann ist schon alles wieder weg.’ Ich sage: `Nein, lass erst mal mein Ei los’ und so, habe ich ihm gesagt: `Das machen wir jetzt erstmal nicht.’ Wieder angezogen, wieder gegangen", erinnert er sich an den Arztbesuch zurück. "Dann kriegen wir halt noch ein Kind", wirft er hinterher, als Anna-Maria ihn für seinen Rückzieher kritisiert.