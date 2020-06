Anna Maria Mostrom: Organspende des Models rettet sechs Leben

Die einstige Kandidatin bei "Scandinavia's Next Top Model" trug keinen Helm, was ihr letztlich zum Verhängnis wurde.

Kurz nach der aussichtslosen Diagnose der Ärzte, machten sich ihre Angehörigen, die rund um die Uhr bei ihr waren, bereits Gedanken um eine Organspende. Nun haben sie sich dafür entschieden, mit den Organen des Models anderen das Leben zu retten.

Gegenüber "Expressen" erklärte der Vater von Anna Maria Mostrom in einer SMS: "Ich denke, sie weiß, dass wir hier sind und das Richtige machen." Weiter erläuterte er, dass etwa fünf bis sechs Menschen von der Organspende profitieren könnten. Auch wenn der plötzliche Tod des Models dadurch nicht an Tragik verliert, so können dennoch einige Leben gerettet werden.