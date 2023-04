Anna & Gerald Heiser: Baby-Glück! Endlich darf es jeder wissen

Mit Tränen in den Augen erinnern sich Anna und Gerald an die "härteste Zeit unseres Lebens". Fünf Wochen zu früh kam ihre Kleine per Kaiserschnitt auf die Welt. "Ein schlimmer Tag für uns", so Anna. Denn ihr Baby konnte nicht richtig atmen, die Lunge war unterentwickelt. Alina schnappte nach Luft, wurde blau – und musste auf die Intensivstation! Ein Schock für die Eltern, die schreckliche Ängste ausstanden. Schon einmal haben sie ein Kind verloren: 2020 erlitt Anna eine Fehlgeburt.

Doch Alina hatte einen Schutzengel, kämpfte sich ins Leben. "Mittlerweile ist sie ein gesundes Kind", verraten ihre Eltern und genießen das große Babyglück!

