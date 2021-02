Anna & Gerald Heiser: Sie zeigen endlich ihr Baby

Auf Instagram postete Anna jetzt einen zuckersüßen Familien-Schnappschuss, auf dem sie das neueste Mitglied liebevoll auf dem Arm hält. "Mein kleiner Schatz! Heute vor einem Monat hast du beschlossen, nicht mehr warten zu wollen, und hast dich auf den Weg in die große Welt gemacht. So klein und hilflos hast du uns mit deinen großen, dunklen Augen angeschaut und wir wussten sofort, dass du unser Ein und Alles bist", schwärmt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin. "Jetzt liegst du in meinen Armen, während ich diese Zeilen schreibe, ich spüre deinen Herzschlag, deinen warmen Atem an meiner Haut und könnte vor Liebe und Dankbarkeit weinen."