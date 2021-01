Anna & Gerald Heiser: Rührende Nachricht kurz nach der Geburt

Rührende Nachricht von Anna

Auf Instagram meldet Anna sich nun mit einer rührenden Nachricht bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story sieht man die kleine Hand ihres Sprösslings. Dazu schreibt sie: "Ihr Lieben! Wir möchten uns ganz herzlich für all die lieben Glückwünsche bedanken! Wir werden uns erstmal etwas zurückziehen und uns die spannende und emotionale Zeit als kleine Familie gönnen. Wir sind in unseren kleinen Spatz ganz dolle verliebt. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute!"

Auf Geralds Instagram-Account gibt es bisher noch keine Fotos von dem Baby. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis auch er die ersten Schnappschüsse mit seinen Fans teilt!