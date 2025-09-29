Anna und Gerald Heiser gehören zu den bekanntesten Paaren der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ – und für viele Fans sind sie der lebende Beweis dafür, dass sich großes Glück tatsächlich im Fernsehen finden lässt. Doch das Leben der beiden verlief in den letzten Jahren alles andere als märchenhaft: Ein schmerzhafter Abschied von ihrer Farm in Namibia, private Krisen und ein kompletter Neuanfang in Polen brachten sie an ihre Grenzen. Inzwischen aber blickt die Familie Heiser wieder optimistischer in die Zukunft.