Anna & Gerald Heiser: "Sommerhaus der Stars"-Knaller! Sie lässt die Bombe platzen

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Anna Heiser sich vorstellen könnte, mit ihrem Ehemann Gerald ins "Sommerhaus der Stars" zu ziehen. Immerhin haben die beiden seit ihrer "Bauer sucht Frau"-Teilnahme viel TV-Erfahrung sammeln können. Doch davon will die gebürtige Polin nichts wissen!

"No way", antwortet sie lachend. "Ich möchte mit Gerald weiterhin verheiratet sein." Was sie damit meint? Immer wieder fliegen im "Sommerhaus" die Fetzen zwischen den Paaren. Teilweise wird sogar von einem "Fluch" gesprochen, denn viele haben sich nach der Sendung voneinander getrennt, darunter beispielsweise Angelina Pannek (damals noch Heger) und Rocco Stark, Chris Töpperwien und Magey Kalley, Helena Fürst und Ennesto Monté, Micaela Schäfer und Felix Steiner... die Liste ist lang! Kein Wunder, dass Anna sich nicht in die Liste der "Sommerhaus"-Trennungen einreihen will!