Anne Hathaway: Das Baby ist da!

Anne Hathaway teilte ihre Schwangerschaft mit ihren Fans

Obwohl sich Anne Hathaway zu privaten Details aus ihrem Leben eher bedeckt hält, teilte sie während ihrer zweiten Schwangerschaft immer wieder eine Reihe von Fotos mit ihren Fans, die Einblicke in ihren Mami-Alltag gaben. So postete sie beispielsweise unter ein Foto, welches sie mit Babykugel zeigt: "Das ist nicht für einen Film. Aber Scherz beiseite. An alle, die durch die Unfruchtbarkeits- und Empfängnishölle gehen: Ihr sollt wissen, dass es auch zu meinen Schwangerschaften kein geradliniger Weg war. Euch sende ich eine Extraportion Liebe!" Ehrliche Worte, die bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung sorgten. Nun die nächste Jubel-News!

Das Baby von Anne Hathaway ist da

Wie nun ein Foto zeigt, welches "Daily Mail" vorliegt, hat Anne Hathaway ihr zweites Baby mittlerweile zur Welt gebracht. So ist auf dem Bild die mit ihrem Ehemann Adam sowie Söhnchen Jonathan zu sehen. Adam trägt dabei eine Babyschale in der Hand in der augenscheinlich der süße Nachwuchs von ihm und Anne liegt. Selber äußerte sich die Schauspielerin jedoch noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt, wenn Anne die süße Baby-News bestätigt!

