Anne Hathaway: Konnte vor Hunger nicht schlafen

Sechs davon sogar innerhalb von nur 14 Tagen. Sie habe so wenig gegessen, dass sie nachts nicht mehr habe schlafen können.

"Bevor wir mit den Dreharbeiten begonnen haben, habe ich fast fünf Kilogramm abgenommen. Ab dem Start bis zur Szene, in der Fantine verhaftet wird, hatte ich 14 Tage Zeit, um weitere sechs Kilogramm zu verlieren. Am Ende waren es fast sieben Kilo und insgesamt habe ich zwölf Kilogramm abgenommen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe so gehungert, dass mein Körper mich nachts wach hielt, so als wollte er mir sagen: 'Geh und such nach Essen'. Ich war fast die ganze Zeit in diesem jenseitigem, fast schon ekstatisch manischen Zustand", erklärte Anne Hathaway.

Am Ende eines langen Drehtages habe sie nicht nach Hause gehen können und es sich mit einem Drink oder Essen gemütlich machen können.

"Les Misérables" kommt am 21. Februar in die deutschen Kinos.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!