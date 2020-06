Anne Hathaway war sich ihrer Rolle in "Les Misérables" sicher

Für die Rolle der "Fantine" musste sich Hathaway jedoch anschließend einer strengen Diät unterziehen und nahm etwa 12 Kilo ab, was der 30-Jährigen nicht nur körperlich zu schaffen machte, wie sie verriet: "Ich litt so an Mangelerscheinungen - emotional als auch körperlich. Wenn ich nach Hause kam, konnte ich gar nicht auf das Chaos der Welt reagieren, ohne völlig überfordert zu sein. Es hat Wochen gedauert, bis ich wieder ich selbst war", gesteht Hathaway. Die Schauspielerin aus "Batman: The Dark Knight Rises" dankt besonders ihrem Ehemann Adam Shulman für seine Unterstützung während dieser Zeit. Das Paar feierte Ende September seine Hochzeit und Hathaway glänzte in einem Valentino Hochzeitskleid, das der Designer extra für die dunkelhaarige Schönheit kreiert hatte. © WENN