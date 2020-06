Anne Hathaway zeigt Daniel Craig den Finger

Auf einer Party hätte der Engländer quer durch den Raum mit einer flirtenden Stimme, "Hey, fuck you" geflüstert, woraufhin Hathaway keck "Fuck you" zurück flüsterte. Der "Layer Cake"-Schauspieler gestikulierte danach mit einer rüden Handbewegung, die die 30-Jährige ebenfalls imitierte und zeigte ihr dann beide Mittelfinger, auch das motivierte Hathaway zum Gruß zurück. Dann versuchte die "Ella Enchanted"-Darstellerin, das Spielchen interessanter zu gestalten und fragte laut "Willst du, dass ich noch einen Gang zulege?" In dem Moment habe der 44-Jährige mit großen Augen gesagt: "Oh nein, nein, nein, dich meine ich gar nicht" und hätte auf einen Freund gezeigt, der die ganze Zeit hinter Hathaway stand. "Das war der Moment, wo ich realisierte, dass ich ein Idiot bin", fasste die Emmy-Gewinnerin ihr Partyerlebnis zusammen. Derweil ist Hathaway trotz rüder Gesten eine Anwärterin auf den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im Filmmusical "Les Miserables". © WENN