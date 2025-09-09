Anne Menden: Neue Fake-News um Schwangerschaft
Anne Menden und ihr Verlobter Gustav erwarten ihr erstes Baby. Doch auch in der Schwangerschaft sind sie nicht vor fiesen Fake-News sicher …
Anne Menden erwartet aktuell ihr erstes Baby.
© IMAGO / Sven Simon
„Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert – unser größtes Wunder beginnt” – mit diesen Worten machte Schauspielerin Anne Menden (39) erst vor wenigen Tagen ihre Schwangerschaft offiziell. Sie und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) werden zum ersten Mal Eltern und könnten kaum glücklicher sein.
Doch selbst in dieser aufregenden Zeit müssen sie fiese Fake-News über sich ergehen lassen.
Anne Menden genervt von Falschmeldungen
Bei Instagram lässt der GZSZ-Star seine Fans am Alltag teilhaben. Gerade erst absolvierten sie und ihr Verlobter einen Shoppingtrip, beim anschließenden Lunch packen die beiden aus. Gustav erzählt, dass er Nachrichten von Fans bekommen habe. Die berichten, dass auf irgendwelchen Seiten behauptet wird, Anne und ihr Baby seien im Krankenhaus, ihnen solle es nicht gut gehen.
„Es sind exakt die Seiten, die diese Baby-Fake-News vor Monaten rausgebracht haben”, ärgert sich die Schauspielerin. „Nur zur Info: Solange wir hier auf unseren Seiten nichts in diese Richtung erzählen, ist da auch nichts dran. Deswegen glaubt diesen Clickbait-Seiten auf jeden Fall nicht, das ist immer so ein bisschen nervig. Es ist trotzdem sehr süß, dass ihr euch alle Sorge macht und alle mitfiebert.”
Schon vor der Schwangerschaft kämpfte sie mit den falschen Schlagzeilen
Schon Monate vor der Schwangerschaft publizierten dubiose Seiten Fake-News und posteten Bilder von Anne mit einem großen Babybauch. „Es ist schon fragwürdig, wie man auf die Idee kommt, Fotos zu nehmen und die so extrem mit KI zu bearbeiten und mit Falschaussagen zu posten und auch noch zu glauben, dass das eine gute Idee ist”, ärgerte sich Anne damals.
Doch sie lässt sich von solchen fiesen Fake-Seiten nicht die Laune verderben. Sie und Gustav genießen ihr Baby-Glück in vollen Zügen – und das kann ihr gerade keiner kaputt machen. „Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an”, schwärmte sie erst kürzlich in einem Interview mit RTL.