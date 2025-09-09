Anne Menden: Neue Fake-News um Schwangerschaft

Doch sie lässt sich von solchen fiesen Fake-Seiten nicht die Laune verderben. Sie und Gustav genießen ihr Baby-Glück in vollen Zügen – und das kann ihr gerade keiner kaputt machen. „Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an”, schwärmte sie erst kürzlich in einem Interview mit RTL.