Anne Menden: Rote Haare! Neue Frisur für den "GZSZ"-Star

View this post on Instagram

Mit #abstand lässt es sich auch gut Blödsinn anstellen 😂. Heute spontan Besuch von @oliviamarei bekommen, kreative Ideen ausgetauscht, (un)TALENTIERT Choreografien nach getanzt, einen Sonnenstich geholt und Bauchschmerzen vom Lachen... ich würde sagen: Das war ein guter Tag 🥰☀️ #crewloveistruelove #summerday #mitabstandnah #kreativeschaos #happyday