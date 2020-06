Anne Posch: Bloggerin (29) stirbt kurz nach der Hochzeit

Reddit this

Vor zwei Jahren wurde bei Bloggerin Anne Posch ein bösartiger Tumor an der Wirbelsäule diagnostiziert. Via hielt sie ihre Fans während der Behandlungen immer auf dem Laufenden. Doch jetzt hat Anne den Kampf gegen die tückische Krankheit leider verloren.

Anne Posch hatte vor kurzem geheiratet

Das teilt ihr Ehemann Franz auf ihrem Instagram-Account mit. "Es ist schnell zu Ende gegangen, jedoch ruhig und so weit wie möglich schmerzlos. Aber sie hat uns in ihren letzten Stunden gehört und gefühlt", schreibt er in einem emotionalen Statement. Anne habe im Kreise ihrer Familie und ihrer Freude die Augen für immer geschlossen.

Besonders tragisch: Eigentlich wollten Anne und Franz im dieses Jahres vor den Altar treten. Doch der ihr Arzt empfahl die Trauung vorzuziehen, da Anne nicht mehr viel Zeit bleiben würde. Also entschlossen sie, sich am 21. März das Ja-Wort zu geben.

