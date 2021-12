Anne Rice: Die "Interview mit einem Vampir"-Autorin ist tot

Die Medienwelt trauert um eine ihrer einflussreichsten Autorinnen des Gruselgenres. Anne Rice wurde 1941 in New Orleans geboren. Dort spielt auch ihr größter Erfolg: "Interview mit einem Vampir". Der Schauerroman, der 1994 als Hollywood-Produktion mit Tom Cruise und Brad Pitt verfilmt wurde, verhalf ihr zu weltweitem Rum und großem Erfolg für alle ihrer Werke. Sie veröffentlichte Bücher in millionenfacher Auflage und gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen des Genres.

Auf der offiziellen Facebookseite der Autorin und auf Twitter nahm ihr Sohn Christopher, der in den Fußstapfen seiner Mutter gefolgt ist und ebenfalls Autor wurde, emotional Abschied mit den Worten: "Sie verließ uns fast genau 19 Jahre nach dem Tod meines Vaters, ihres Mannes Stan. Als meine Mutter unterstützte sie mich bedingungslos - sie lehrte mich, meine Träume zu verwirklichen, Konformität abzulehnen und die dunklen Stimmen der Angst und Selbstzweifel zu bekämpfen. Trösten wir uns mit der gemeinsamen Hoffnung, dass Anne nun aus erster Hand die glorreichen Antworten auf viele große spirituelle und kosmische Fragen erfährt, deren Suche ihr Leben und ihre Karriere bestimmt hat."

Diesen rührenden Worten des Abschieds und der Hoffnung ist nichts hinzuzufügen. Ruhe in Frieden, Anne Rice!

Welche Prominente dieses Jahre ebenfalls von uns gegangen sind erfährst du im Video: