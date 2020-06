Anne Wünsche: Alles zum Baby

Natürlich freuen sich die "Berlin - Tag und Nacht"-Fans mit Anne Wünsche auf ihr neues Baby, aber ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Immerhin heißt das auch, dass sie als Hanna vorerst aussteigt.

Möglicherweise ist auch das einer der Gründe, warum viele Fans die Tage und Wochen zuvor unruhig zur Kenntnis genommen haben, dass Anne sichtbar immer mehr zugelegt hat.

In einem Video auf ihrem Youtube Channel platzt die Info, dass sie schwanger ist förmlich aus ihr heraus.

"Ja, ihr habt recht! Ich bin schwanger! Und das Lustige daran ist: Ich hab nur noch drei Monate bis zur Geburt. Es tut mir so mega leid, dass ich euch das so lange verheimlichen musste. Aber das hatte natürlich einen Grund", gluckst sie freudestrahlend in die Kamera.

Sie kündigt außerdem an, dass die Geheimniskrämerei von nun an vorbei sein wird. So gut es geht möchte sie ihre Fans (alleine 365.000 auf Facebook) auf dem Laufenden halten und ihre letzten Monate der Schwangerschaft dokumentieren.

Allerdings zieht auch sie direkt Grenzen. Sollte es ihr nicht so gut gehen, oder auch in den intimen ersten Momenten mit dem Kind, will sie natürlich für sich sein.

Kurz nach dem Video postet sie auch schon das erste Foto, seit langer Zeit, dass sie auch von der Brust abwärts zeigt.