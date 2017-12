Anne Wünsche: Erwartet der BTN-Star wieder Nachwuchs?

Anne Wünsche ist mit Henning Merten total glücklich. Das Pärchen hat schon zwei Kinder - kommt bald noch eins dazu?

Anne Wünsche hat bei Instagram ein Foto gepostet, wo Henning Merten vor ihr kniet und ihren Bauch küsst. Die Fans vermuten sofort, dass Anne Wünsche wieder ein Baby erwartet. "Ich darf es euch endlich verkünden! So lang musste ich warten und so lange musste ich auf so vieles verzichten, aber heute meine Lieben, heute ist es endlich so weit", beginnt Anne Wünsche ihren Post. Will sie jetzt tatsächlich eine Schwangerschaft verkünden?!

Leider nein. Der etwas "dickere" Bauch hat einen ganz anderen Grund. "Doch HEUTE darf ich endlich meine lang ersehnte Weihnachtsgans in mich rein stopfen und meine Waage bis Januar in den Schrank stellen", klärt der Ex-BTN-Star auf. Und trotzdem spekulieren die Fans weiter, ob sie schwanger ist. Ein drittes Kind hat Anne Wünsche damals in einem Interview übrigens ausgeschlossen, denn die Familienplanung sei mit ihren 2 Kids abgeschlossen.