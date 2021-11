Anne Wünsche: Große Sorge um ihre Tochter! Sie hat sich infiziert

Große Sorge um Miley

"Wir haben uns heute alle noch einmal getestet und Mileys Test fiel positiv aus", erzählt Anne auf Instagram. "Wir haben gestern auch den PCR-Test gemacht, das Ergebnis nachts um drei Uhr noch bekommen. Wie zu erwarten, ist der positiv, also steht es fest: Miley hat Corona."

Durch ihre Schwangerschaft gehört die ungeimpfte Anne zur Risikogruppe. "Bei mir kommt auch so langsam ‘ne Angst hoch", klagt sie. Trotzdem will sie stark bleiben und sich auf ihre Tochter konzentrieren. "Ihr ging es am Sonntag relativ schlecht, hatte Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen und fühlte sich schwach, aber alles noch im Rahmen", berichtet sie.

Dafür, dass sie die kleine Maus nun von der Familie isolieren will, bekommt sie viel Kritik von ihren Fans. Doch sie bleibt beharrlich: Diese Methode sei vom Gesundheitsamt empfohlen...