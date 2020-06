Anne Wünsche hat schlimmen Haarausfall

Anne Wünsche hat alles versucht, aber nichts hilft. Der Haarausfall nimmt kein Ende und so langsam ist der Ex-Soap-Star verzweifelt. „Ich hoffe das sind nur die Hormone nach der Geburt. Ich hab schon so vieles jetzt versucht, nichts hilft und ich hab so langsam Schiss! Mir fallen die Haare aus“, schreibt Anne Wünsche auf ihrer Facebook-Seite.

Ob die Hormone daran wirklich Schuld sind? „Nach dem Duschen hängt viel im Abfluss, nach dem Bürsten ist die Bürste extrem voll. Überall in der Wohnung sind Haare“, so Anne Wünsche. Die ehemalige Darstellerin hat totale Angst, dass sie bald keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Offenbar hängt das aber wirklich mit der Geburt zusammen, denn viele User in den Kommentaren schildern ähnliche Erfahrungen. Beruhigt kann Anne Wünsche also aufatmen, denn das dürfte sich dann wirklich bald wieder legen…