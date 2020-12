Anne Wünsche: Heftige Klatsche vor dem Jahreswechsel!

Fiese Klatsche für Anne

Der Sportbekleidungshersteller "Oceans Apart" hat die Kooperation mit Anne beendet. Der Grund: Viele User hatten sich darüber beschwert, dass die Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin mitten in der Corona-Pandemie in den Urlaub gereist ist. "Ihr solltet überdenken, ob ihr jemandem wie Frau Wünsche weiterhin als Werbegesicht wollt", ist unter einem Post des Unternehmens beispielsweise zu lesen. Die Reaktion darauf ist eindeutig: "Hey Liebes, die Kooperation haben wir aus diesen Gründen beendet." Autsch, ganz schön bitter!

Auch Annes Werbepartner Fitvia heißt ihren Urlaub nicht gut. "Wir als Unternehmen distanzieren uns ganz klar von Reisen während einer Pandemie. Was einzelne Influencer in ihrer Freizeit machen, liegt allerdings außerhalb unseres Einflussbereiches", heißt es in einem Statement. Die Zusammenarbeit wird hier jedoch nicht beendet. Glück gehabt...

