Anne Wünsche: Krasse Veränderung!

Anne Wünsche probiert immer wieder einen neuen Look aus. Die ehemalige Darstellerin aus "Berlin - Tag & Nacht" hat schon wieder eine neue Haarfarbe - damit hat sie ihre Fans wirklich überrascht.

Die junge Mami scheint jeden Style zu probieren. Nun hat Anne Wünsche ihre Haare gelbblond gefärbt - der Look wirkt dann doch etwas ungewöhnlich. Zuvor hat die Beauty eine "drastische Veränderung" angekündigt.

Und was sagen die Fans? Die Kommentare fallen eher negativ aus - offenbar kommt der Look überhaupt nicht gut an. "Dieses blond sieht schrecklich aus.", schreibt beispielsweise ein Fan. Anne Wünsche gibt aber Entwarnung: Das ist nicht die endgültige Haarfarbe. "Endergebnis folgt", schreibt der ehemalige BTN-Star. Was da wohl kommen mag? Wird Anne Wünsche ihre Mähne vielleicht sogar bunt färben? Die YouTuberin wird es auf ihren Kanälen bestimmt bald offenbaren...