Anne Wünsche: Sie zeigt ihre Diät-Erfolge

Bereits in den letzten Wochen ließ Anne Wünsche (24) ihre Fans fleißig an ihrem Weg zur perfekten After-Baby-Figur teilhaben, seit der Geburt ihrer kleinen Tochter Ende letzten Jahres scheinen die Kilos nur so dahingeschmolzen zu sein!

Auf ihrem neusten Facebook-Foto präsentierte der "Berlin - Tag & Nacht"-Star jetzt seine bisherigen Diät-Erfolge - und die können sich wirklich sehen lassen!

Während Anne auf einem vorherigen Bild noch in Formunterwäsche für eine flache Bauchpartie sorgen musste, beeindruckt sie auf dem neusten sexy Schnappschuss, auf dem sie nur in Crop-Top und knappem Unterhöschen vorm Spiegel posiert, ganz ohne Shape-Wear für eine schmale Taille!