Anne Wünsche: Suizid-Drama! Sie wollte sich das Leben nehmen

Bei hat Anne Wünsche nun ein neues Video veröffentlicht, wo sie über ihre Vergangenheit spricht - dabei kommen dunkle Details ans Licht.

Anne Wünsche dachte über Suizid nach

Denn Anne Wünsche wurde früher gemobbt und verfiel in Depressionen - dann wollte sie sich sogar das Leben nehmen. "Ich wollte nicht mehr leben. Alles, was ich erlebt habe und so, wie ich mich gefühlt habe, hat es für mich einfach keinen Sinn ergeben und ich wollte einfach mein Leben beenden", erzählt Anne Wünsche in dem Clip.

Die wollte von einer Autobahnbrücke springen, sagt sie weiter. Ihr bester Freund sowie ihre Mutter konnten Schlimmeres verhindern. Ihr Leben hat sich dann gewandelt, als sie den Job bei BTN ergatterte. "Ich bin so unendlich dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe, denn ab diesem Zeitpunkt hat sich einfach alles bei mir gewandelt", erzählt die 27-Jährige. Mittlerweile blickt sie positiv in die Zukunft - mit Henning Merten und ihren zwei Kids ist Anne Wünsche heute glücklich.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.