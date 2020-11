Anne Wünsche & Ruben Rodriguez: Überraschendes Liebes-Aus!

Trauriges Liebes-Aus

In ihrer Instagram-Story wagt Anne nun einen Erklärungsversuch. "Man weiß halt einfach nie, wie das Leben spielt", beginnt sie. "Ich komme mir richtig dumm vor. Ich habe mir, glaube ich, einfach zu viel erhofft, was überhaupt nicht der Realität entsprochen hat. Ich bin wieder Single." Sie könne verstehen, dass manche Follower schon davon ausgegangen sind, dass ihre Beziehung nicht lange halten wird. Für sie persönlich sei das allerdings gar nicht so klar gewesen.