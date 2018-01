Anne Wünsche: Unfall-Drama um ihre Kinder!

Anne Wünsche wollte mit ihren Kindern den Jahreswechsel feiern, aber dann kam alles anders: Silvester wurde für die ehemalige BTN-Darstellerin zum absoluten Horror-Erlebnis!

Mit ihren Töchtern Miley und Juna sowie ihren Verlobten Henning Merten wollte Anne Wünsche in das neue Jahr feiern. Dann ging jedoch alles schief. "Ich glaube es war das schlimmste Silvester, das ich je in meinem Leben hatte", sagt Anne Wünsche auf ihrem YouTube-Kanal. Doch was ist passiert?

"Alles angefangen hatte als Juna und Miley ein Weinglas umgeworfen hatten. Dann war alles voller Scherben und gegen 20 Uhr ist Juna dann in die Scherben getreten und wir haben nur noch Blut gesehen", erzählt die 26-Jährige. Es kam aber alles noch viel schlimmer: "Dann hat Miley Krämpfe bekommen. Dann musste ich ihr erst einmal kurz vor Mitternacht eine Wanne einlassen. Es war einfach nur Chaos und Stress", so Anne Wünsche.

Anne Wünsche hat dann auch noch den Countdown um Mitternacht verpassen, weil sie sich um ihre Kinder kümmern musste. "Ich musste Juna beruhigen, die war total übermüdet und danach musste ich mich um Miley kümmern, weil die Krämpfe hatte. Gegen eins bin ich dann eingeschlafen", so der Ex-BTN-Star. Offenbar haben sich ihre beiden Kids nicht schwer verletzt, nachdem sie in die Scherben getreten sind - dennoch dürfte das für Anne Wünsche und ihren Verlobten zunächst ein Schock gewesen sein.