Anne Wünsche wehrt sich gegen ihre Hater

Die Zweifach-Mama postete heute ein sinnliches Bild von sich nur im BH bekleidet bei Facebook. Ihre Message: Love yourself! Egal wie man aussieht, man sollte zu sich selbst stehen. Doch dieses freizügige Pic sorgte für eine Menge Ärger. "Ob ihr sie mögt oder nicht, es ist billig" und "Wenn deine Kinder das sehen werden, was sollen die denken was ihre Mutter ist?!" regen sich die Facebook-User auf. Das lässt Anne nicht auf sich sitzen!

Sie lässt das Bild online und bringt die Hater mit einem neuen Posting zum schweigen. "Ich liebe es zu provozieren! Eure Kommetare teilweise sind sehr unterhaltsam! Ich bin junge Mutti & definitiv NICHT die einzige, die solch Bilder ins Netz stellt! Ich fühle mich wohl im Körper & möchte es auch zeigen..", schlägt sie zurück. Ganz schön selbstbewusst....