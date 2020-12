Annemarie Carpendale: Aus und vorbei!

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, wird ihre Vorgängerin Lena Gercke wieder in der ersten Liveshow am Sonntag (20.15 Uhr, Sat.1) am Mikro stehen. Das Model kommt direkt aus ihrer Babypause. "Wir heißen Lena Gercke 'Willkommen zurück' zum 'The Voice of Germany'-Halbfinale. Und wir danken Annemarie Carpendale, dass sie Lena in ihrer Babypause so wunderbar vertreten hat", bestätigt eine Sendersprecherin gegenüber dem Blatt.