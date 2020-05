Annemarie Carpendale: Baby-Jubel! Sie überrascht mit Bäuchlein

Reddit this

Huch, was wölbt sich denn da? Normalerweise kennen wir mit gertenschlanker Figur. Doch jetzt sorgt ein Bild, auf dem sich ein kleines Bäuchlein abzeichnet, für ordentlich Spekulation. Ist die Moderatorin etwa schwanger?

Annemarie Carpendale: Foto mit Sohn Mads sorgt für heftigen Ärger

Annemarie Carpendale zeigt ihr Bäuchlein

Das glauben zumindest die Fans. "Ist das ein kleines Bäuchlein? Dürfen wir uns über Nachwuchs freuen?", hakt ein User neugierig nach. Und anderer scherzt: "Pizza oder Baby?" Ob Annemarie nur etwas geschlemmt hat oder wirklich ein Kind unterwegs ist? Unklar. Bisher meldete sich weder sie noch Ehemann Wayne zu den Gerüchten zu Wort…

Annemarie Carpendale will nochmal Mutter werden

Für die beiden wäre es Baby Nummer 2. Im Mai 2018 kam Söhnchen Mads auf die Welt. Im Interview mit "Gala" verriet Annemarie kürzlich, dass sie sich ein zweites Kind durchaus vorstellen könnte. "Das kommt immer auf die Hormonlage an. Während der Geburt denkt man: Nie wieder! Noch am gleichen Abend hab ich gesagt: Ich will noch eins." Wer weiß, vielleicht ist es ja jetzt wirklich soweit...

