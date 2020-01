Annemarie Carpendale: Baby Nr. 2? Dieses Bild spricht Bände!

Die Beine im Pool, die Augen geschlossen, das Gesicht der Sonne zugewandt - so entspannt genießt ihren Urlaub in der Karibik. Doch ihr Urlaubs-Schnappschuss löst bei den Fans zu Hause Spekulationen aus - denn ein kleines Detail fällt den Usern gleich ins Auge...

Unter dem Badeanzug scheint sich eine kleine Wölbung abzuzeichnen. Ungewöhnlich für die gertenschlanke Annemarie, und so spekulieren ihre -Abonnenten munter drauf los. "Ui, wieder schwanger?", "Okay, also mehr Schwanger-Gerüchte erzeugen geht ja wohl nicht", "Oh je, wetten, viele denken, du bist schwanger", lauten die Kommentare. Andere glauben jedoch eher an ein Food-Baby: "Ich denke Anne hat gut gegessen, daher das kleine Bäuchlein."

Bekommt Annemarie Carpendale noch ein Baby?

Gibt es wirklich süße Nachwuchs- bei Annemarie und Wayne? Dazu hat sich das Paar bisher nicht geäußert. Ihr Sohn Mads ist inzwischen schon anderthalb Jahre alt - unmöglich wäre eine zweite Schwangerschaft also nicht.

Annemarie Carpendale: "Ist da etwa ein kleiner Babybauch?"

Ihre erste Schwangerschaft verkündete das Paar übrigens auch im Urlaub. Wer weiß - vielleicht folgt ja noch eine süße Enthüllung...