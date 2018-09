Annemarie Carpendale: Baby Nummer 2! Sie lüftet das Geheimnis

Huch, damit hätte so schnell definitiv niemand gerechnet! Erst vor knapp vier Monaten überraschte uns Annemarie mit der wundervollen Nachricht, dass sie einen süßen Jungen zur Welt brachte. Nun die nächste Schwangerschafts-Sensation. Wie Annemarie nun enthüllt, können sich ihre Fans auf Baby Nummer zwei freuen...

Annemarie Carpendale: Überraschende Sex-Beichte!

Annemarie Carpendale ist eine Traum-Mami

Seit der Geburt ihres niedlichen Sohnes versorgt ihre Fans via "Social Media" immer wieder mit süßen Baby-Schnappschüssen, die sie in ihrer neuen Rolle als Mami zeigen. Das sie dabei einen absoluten Spitzen-Job hinlegt, ist selbstredend. Auch Annemaries Followers zeigen sich von den herzigen Baby-Bildern stets begeistert und überschütten die frischgebackene Mama dazu mit einer Vielzahl von Komplimenten. Doch wie sieht es eigentlich mit einem zweiten Kind für Annemarie und Wayne aus? Wollen sie ihr Familienglück durch die Geburt eines weiteren Sprosses krönen? In einer unerwarteten Beichte verrät Annemarie nun mehr...

Annemarie & Wayne Carpendale: Baby Nummer zwei?

Das Eine Geburt an keiner Frau spurlos vorübergeht, ist klar. So auch bei Annemarie. Nichtsdestotrotz war sich Annemarie nach der Niederkunft ihres Sohnes über eins bewusst: Sie möchte noch ein Baby! So verrät sie gegenüber "Gala" auf die Frage, ob sie und Wayne sich noch ein zweites Kind wünschen: "Das kommt immer auf die Hormonlage an. Während der Geburt denkt man: Nie wieder! Noch am gleichen Abend hab ich gesagt: Ich will noch eins." Welch tolle Botschaft! Ihr kleiner Sohn kann sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Ob Annemarie und Wayne bereits in der Baby-Planung sind, wollte die allerdings noch nicht verraten. Fakt ist jedoch: Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten "Carpendale-Mini"...