Annemarie Carpendale: "Wieder schwanger!" Dieses Bild sorgt für Wirbel

Auf einem Familienbild küsst Sohn Mads liebevoll ihren Bauch. "Better together", kommentiert sie das Foto mit verschiedenen Herz-Emojis. Will uns Annemarie damit etwa sagen, dass ihre Familie weiter wächst? Die Gerüchteküche brodelt gewaltig. "Vier Herzen, ist da ein Baby unterwegs?", fragt sich eine Followerin. Ein anderer gratuliert sogar schon: "Mein erster Gedanke war auch, dass sie wieder schwanger ist. Glückwunsch." Ob was an den Spekulationen dran ist? Bisher schweigen sowohl Annemarie als auch ihr Ehemann Wayne.