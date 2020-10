Annemarie Carpendale: Babybauch-Alarm?

Zunächst bekommt Annemarie Carpendale viel Komplimente für ihren Look. "Super sexy" oder "Du bist und bleibts einfach ein Traum von Frau", kommentieren sie den Schnappschuss.

Aber auch andere Stimmern werden breit. So fragt sich ein Fan: "Baby on Board?"

Zugegeben, die Pose könnte leicht auf einen Babybauch hindeuten. Und auch eine Lederhose in Paperbag-Style zaubert ab und zu in der falschen Position auch ein Kilo drauf. Ist es also nur ein "unvorteilhaftes" Bild oder ist die 42-Jährige doch schwanger? Die Gerüchte gibt es schließlich immer und immer wieder.....