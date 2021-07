Annemarie Carpendale: Babybauch-Fotos! Sie ist überglücklich

Und wie sieht's mit Annemaries Familienplanung aus? In letzter Zeit kamen immer wieder Schwangerschaftsgerüchte auf. Einige Fans wollen auf ihren Instagram-Bildern ein kleines Bäuchlein entdeckt haben. "Alles, was ich dazu sage, ist: Ich esse gerne – am liebsten Pizza und Pasta. Und ich schäme mich nicht für meinen Körper, ganz im Gegenteil, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Mal sind es zwei, drei Kilo mehr, mal weniger", klärte die 43-Jährige kürzlich gegenüber "Gala" auf. "Aber ich bin nicht diejenige, die sich auf Fotos ganz genau überlegt, ob sie jetzt den Bauch einzieht oder was gerade die beste Perspektive wäre. Wenn ich also gerade Pizza gegessen habe, sieht man das halt auch mal."

