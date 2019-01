Annemarie Carpendale: Bauch-Foto sorgt für Furore!

Keine Frage: Nach der Geburt von MiniC ist längst schon wieder in Topform. Babypfunde? Fehlanzeige! Doch ein neues Foto von der Moderatorin sorgt nun für Getuschel...

Rank und schlank wie eh und je zeigt sich der "taff"-Star auf dem Bild, aber der Blick der Betrachter bleibt irgendwie an ihre Körpermitte hängen. Das mag zum Einen daran liegen, dass sich Annemarie Carpendale für ein sexy bauchfreies Kleid entschieden. Andererseits aber auch daran, dass sie ihren Bauch beinahe etwas stolz nach vorne schiebt. Was kann das nur für eine Botschaft sein?

Erwarten Annemarie und Wayne noch ein Baby?

Die Fans schauen das Foto jedenfalls mit Argusaugen an. "Bei der Haltung sind die Gerüchte nicht überraschend...", schreibt ein User.

Eines steht fest: ist so oder so ganz vernarrt in seine Frau. Zu einem gemeinsamen Selfie schrieb er: "Also, wär ich Single, würd ich die da daten! Glaubt Ihr, ich hab ne Chance?" Klingt so, als würden die beiden auch nach fünf Jahren Ehe noch auf Wolke sieben schweben. Und das ist doch das Wichtigste!

Das verdächtige Bild seht Ihr im Video: