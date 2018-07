Annemarie Carpendale: Besorgniserregende Baby-News!

Arme ! Vor knapp zwei Monate brachten die Schönheit ihren süßen Spross zur Welt und versorgt seitdem ihre Fans immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen via "Social Media", die sie in ihrer neuen Rolle als Mama zeigen. Eigentlich ein Grund zur Freude! Doch das Traurige dabei: Obwohl die Resonanz auf Annemaries Post meist positiv ist, muss sich die Neu-Mama immer wieder bösen Kritiken durch einige Fans stellen. Doch warum?

Annemarie & Wayne Carpendale: Baby-Drama!

Annemarie Carpendale: Ihre Fans reden ihr rein

Das Mamas in der Öffentlichkeit immer wieder dafür kritisiert werden, wie sie mit ihrem Kind umgehen, ist definitiv nicht neues. Jede Promi-Mutter kennt das leidige Problem, dass sie regelmäßig für einen angeblichen Fehler gegenüber ihrem Kind angeprangert wird. So auch Annemarie. In ihrem " "-Account teilt die Schönheit nun einen Schnappschuss von sich und ihrem Nachwuchs beim gemeinsamen Urlaub auf Ibiza. Ihr süßes Baby hat sie dabei in einer Trage vor ihren Körper geschnallt. Auf den ersten Blick ein süßer Mama-Baby-Schnappschuss. Einige ihrer Followers sehen dies jedoch anders...

Annemarie Carpendale: Unnötige Mama-Fan-Kritik

Wie unter dem Post der frischgebackenen Mama deutlich wird, vertreten einige ihrer Followers bei dem Schnappschuss die Annahme, dass Annemarie ihr Baby nicht korrekt platziert hätte und die Trage absolut ungeeignet sei. So ist in den Kommentaren zu lesen: "Geh mal zur Trageberatung. Das sieht nicht gut aus. Keine Anhockhaltung." sowie "Der Steg ist zu schmal eingestellt! Für die korrekte Haltung sollte er von Kniekehle zu Kniekehle reichen damit die Knie auf Hüfthöhe kommen und der Druck auf die Weichteile nicht zu groß ist." Definitiv traurige Baby-Neuigkeiten! Doch zum Glück sind auch einige Positiv-Kommentare zu finden. So heißt es ebenfalls: "Ohhh was für ein super schönes Foto von euch zwei Hübschen und dann noch auf Ibiza. I love it." Ist zu hoffen, dass sich Annemarie von den ganzen Widersachern nicht aus der Ruhe bringen lässt!