Annemarie Carpendale: Diese Entscheidung verändert alles!

Oh je, war das die richtige Entscheidung? Eigentlich hätten Annemarie und durch die Geburt ihres süßen Sprosses momentan jeden Grund zur Freude. Doch Annemarie scheint "nur Mama sein" nicht zu reichen. Dies verkündete die ihren Fans nun in ihrem privaten " "-Account - für ihre Followers ein absolutes "No-Go"...

Annemarie Carpendale macht Schluss!

Annemarie Carpendales will wieder arbeiten

Obwohl Annamaria erst vor knapp drei Monaten ihren süßen Nachwuchs zur Welt brachte, will sich die junge Mama scheinbar keine Pause gönnen und startet schon jetzt in ihrer Karriere wieder voll durch! So postet sie in ihrem "Instagram"-Account: "it's a wrap! #ersterdrehtag #redprosieben#esgehtwiederlos #bisdonnerstag#freumichschon #annieway #anniehow#sunnysideup." Eigentlich ein Grund zur Freude. Ihre Fans reagieren auf die Botschaft jedoch mit jeder Menge Missmut...

Annemarie Carpendale muss sich erneut bösen Anfeindungen stellen

Seit der Geburt ihres Babys muss sich Annemarie immer wieder neuen Anfeindungen durch ihre Fans stellen. Sei es ihrer Figur oder ein angeblich falscher Umgang mit ihrem Nachwuchs, ihre Fans haben ständig was zu meckern. So auch jetzt! Obwohl Annemaries Fans durch das frühe -Comeback der Beauty eigentlich jeden Grund zur Freude hätten, schlagen Annemarie eine Menge Negativ-Kommentare entgegen. So schreiben ihre Followers: "Ja gut, wenn es finanziell vllt nicht anders geht, kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube kaum, dass die Carpendales an Geldnot leiden." sowie " Ja das mag ja sein, aber wenn man es finanziell nicht nötig hat, verstehe ich nicht warum man wieder so früh arbeiten geht. Jede Minute mit meiner Tochter ist das schönste auf der Welt (...)." Ehrliche Worte, die eine klare Haltung wiederspiegeln. Was Annemarie über diese unnötigen Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...