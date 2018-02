Annemarie Carpendale: Dieses Baby-Bauch Foto schockt ihre Fans!

Arme Annemarie! Seit ihrer Schwangerschaftsverkündung teilt Annemarie mit ihren Fans immer neue Schnappschüsse von sich und ihrem Baby-Bauch auf "Social Media". Meist erntet sie dafür stets positive Resonanz und wird mit Komplimenten überschüttet. Bis jetzt! Eines ihrer neusten Bilder sorgt bei ihren Followers für große Aufregung. In Kommentaren drücken ihre Fans ihren Unmut über Annemaries Foto aus. Doch was ist der Grund dafür?

Annemarie & Wayne Carpendale: Drama kurz vor der Geburt

Annemarie Carpendale: Heftige Kritik durch ihre Fans

Eigentlich wollte Annemarie ihren Followers auf "Instagram" lediglich ein neues Baby-Bauch-Update präsentieren. Die Moderatorin zeigt sich dabei in einer hautengen Lederpants und mega High-Hells. Obwohl sich die 40-Jährige top gestylt präsentiert, scheinen ihrer Fans von dem Look alles anders als begeistert zu sein. Der Grund: Annemaries Schuhwerk! Ihre Followers sind der Meinung: High Hells in der Schwangerschaft gehen gar nicht. Es hagelt heftige Kritik!

Annemarie Carpendale: Ihre Fans sind bestürzt

Bei einigen Fans stößt das Bild sogar auf so viel Unverständnis, dass sie der Meinung sind, dass Annemarie unverantwortlich handeln würde. So kommentieren sie: "Schwanger und hohe Schuhe" sowie "Genau!! Unverantwortlich." Was Annemarie über diese Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich die werdenden Mama noch nicht dazu.