Annemarie Carpendale: Dieses Bild sorgt für Aufruhr!

Reddit this

ist ein definitiv ein Hingucker. Regelmäßig präsentiert die Moderatorin ihre sexy Kurven ihren -Followern. Doch mit ihrem aktuellen Post hat sie noch mal eine Schippe drauf gelegt...

Annemarie Carpendale: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Sexy Busen-Bild begeistert die Fans

Annemarie verbrachte gerade einen entspannten Urlaub mit Ehemann Wayne und Sohn Mads in Portugal. Dort entstand auch der Schnappschuss, mit dem sie ihre Follower gerade um den Verstand bringt. Auf dem Selfie zeigt sich Annemarie mit offenen Haaren und im knappen Bikinioberteil. Ihr üppiges Dekolleté sticht dabei sofort ins Auge. "Bin so aufgewacht", kommentiert die 41-Jährige das Bild.

Klar, dass die (männlichen) Follower bei diesem Anblick komplett aus dem Häuschen sind. "Love the Picture. Sehr sexy. Einfach schön anzusehen. Mein Herz schlägt auf einmal so schnell", "Was für ein Anblick" und "Einfach nur ein Traum", lauten nur einige der vielen Komplimente.

Ist Annemarie etwa schwanger? Dieses Bild brachte die Gerüchteküche ordenlich zum Brodeln: