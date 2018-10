Annemarie Carpendale: Dieses süße Baby-Foto begeistert ihre Fans!

Reddit this

Vorzeige-Mama und Power-Frau beweist regelmäßig auf Neues, dass sie den perfekten Spagat zwischen Job und Kind hinlegen kann. Via "Social Media" haben ihre Fans die Möglichkeit, ein paar Einblicke in das Arbeits- sowie das Berufsleben der zu erhaschen. Ihr neuster Post schlägt dabei nun allerdings alle "cuteness"-Rekorde!

Annemarie & Wayne Carpendale: So süß ist ihr Hochzeitsvideo

Annemarie Carpendale teilt niedliches Baby-Foto

In ihrem " "-Account teilt Annemarie nun ein Foto von ihrem Spross, welches einen niedlichen Einblick hinter die Kulissen von Annemaries Berufsalltag gibt. So ist darauf ihr Baby dabei zu sehen, wie es voller Interesse mit den Utensilien von Annemaries Make-up Artisten spielt. Die Schönheit kommentiert dazu: "Helping Hands". Das so ein zuckersüßer Schnappschuss von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Annemarie Carpendale: Ihre Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Annemarie deutlich wird, hat sie mit dem Bild bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Ach wie süß" sowie "Niedliche Unterstützung". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, wann uns Annemarie mit dem nächsten Baby-Schnappschuss überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!