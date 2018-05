Annemarie Carpendale: Doppeltes Baby-Glück!

Es kann nicht mehr lange dauern! Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale erwarten Nachwuchs. Und der dürfte schon ganz bald auf die Welt kommen. Und die Carpendales können sich gleich doppelt freuen!

Baby-Alarm bei Annemarie Carpendale: Ist das Kind schon da?

Annemarie Carpendale: Doppelte Baby-Freude!

Annemarie Carpendale und Wayne freuen sich nämlich nicht nur auf ein Baby! Nein, auch eine Freundin der "taff"-Moderatorin erwartet Nachwuchs. Bei Facebook teilte die 40-Jährige stolz ihren und den Babybauch der Freundin.

Und überhaupt bestätigt die Hannoveranerin, dass in ihrem Freundeskreis gerade alle im Baby-Fieber sind!

"Wir haben einen richtigen Baby-Boom im Freundeskreis, inklusive diverser WhatsApp-Gruppen zu allen Themen, die man sich nur vorstellen kann. Alle hochdiffizilen Windel & Co.-Fragen werden da postwendend beantwortet", so Annemarie Carpendale gegenüber "Gala".

Annemarie Carpendale: So verlief ihre Schwangerschaft

Bald können sich Annemarie Carpendale und ihre Freundinnen direkt über den nachwuchs austauschen. Denn der Schwangerschafts-Countdown bei dem ProSieben-Star läuft. Doch auch wenn Annemarie Carpendale immer wieder mit Babybauch in die Kamera strahlt - vor allem zu Beginn hatte sie sehr zu kämpfen. Bis zu 20 Mal am Tag musste sie sich in den ersten zwei Monaten übergeben. Doch spätestens wenn sie ihr Baby in den Armen hält, sind diese Qualen längst vergessen...