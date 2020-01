Annemarie Carpendale: Erstmals sehen wir das Gesicht von Sohn Mads!

Wie süß! Eigentlich hielten sich Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale zu ihrem Sohn Mads stets bedeckt. Obwohl sie mit ihren Fans immer wieder einige Schnappschüsse ihres Sprosses teilten, war sein Gesicht darauf nie zu sehen - bis jetzt...

Annemarie Carpendale: Baby-Jubel! Dieses Bild spricht Bände!

Annemarie Carpendale postet niedliches Kinder-Bild

teilt nun ein Bild mit ihren Fans, welches für besonders viel Aufmerksamkeit sorgt. Der Grund: Mads ist erstmals von der Seite zu sehen, sodass ihre Fans einen Blick auf das Profil des Carpendale-Nachwuchses werfen können. Wie goldig! Wie aus der Bildunterschrift deutlich wird, verbringen die Carpendales gerade ein paar schöne Tage in der Karibik und entfliehen somit dem grauen Winterwetter. Sohn Mads scheint sich darüber sichtlich zu freuen. Das so ein Schnappschuss von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Die Fans von Annemarie sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Annemarie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So posten sie: "Wie süß! Und was für haare euer kleiner Mann schon hat", "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" sowie "So schnell gewachsen! Richtig schöne Harre", sind nur einige der Kommentare, die unter dem Bild zu finden sind. Ob uns Annemarie in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Huch, hat uns Annemarie etwa was verheimlicht?