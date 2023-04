Annemarie Carpendale: Fremdgeh-Schock! Sie hat einen Neuen

Auf Instagram teilen Annemarie und Wayne Carpendale eigentlich immer wieder süße Couple- und Familienmomente mit ihren Fans. Doch nun sorgt die ProSieben-Moderatorin für Verwirrung bei ihrer Community. Was ist mit dem sonst so verliebten Traumpaar passiert? Annemarie postete nun eine Bilderreihe, die sie in innigen Posen mit einem unkenntlichen Mann zeigen. Im Gegensatz zu ihrem Mann Wayne trägt dieser eine Buzzcut-Frisur. Dazu schreibt die 45-Jährige: "So! nach 16 Jahren ist mal n neuer Typ fällig!"