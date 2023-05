Annemarie Carpendale: "Hi Mathilda" - Süße Baby-News!

Doch die 45-Jährige schreibt auch dazu "auntie" also "Tante". Und auch in den Kommentaren verrät sie, dass die kleine Malteserdame "so halb" bei ihnen eingezogen ist. Sie scheint sich also nur um Mathilda zu kümmern.

Aber wer weiß, vielleicht inspiriert das Hündchen die Familie ja auch zu einem eigenen Hund. Söhnchen Mads scheint jedenfalls genauso begeistert von dem Tier zu sein wie seine Mama.

Und auch die Fans sind hin und weg. In den Kommentaren senden sie Annemarie unzählige Herzchen und süße Worte. So ein kleiner Welpe erobert eben alle Herzen...

