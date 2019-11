Annemarie Carpendale: "Ist da etwa ein kleiner Babybauch?"

Reddit this

Das Moderatorenpaar Wayne (42) und Annemarie Carpendale (42) schwebt auf Wolke sieben. Klar, die beiden sind seit 2013 skandalfrei verheiratet, die Ehe läuft gut. Der kleine Mini-Carpendale namens Mads, der im Mai 2018 das Licht der Welt erblickte, macht ihr Glück perfekt. Doch wird es noch ein Geschwisterchen für den kleinen Mann geben? Das fragen sich zumindest die Fans.

Auf sein Familienglück ist Wayne sichtlich stolz: Er veröffentlicht nahezu täglich Fotos auf dem sozialen Netzwerk . Dort inszeniert er seine Familie und sich selbst gerne mit einer Prise Humor, Liebe und Bodenständigkeit. Nicht zu übersehen: Bei jedem Event und Interview strahlen Annemarie und vor Liebe und Glück. GIbt es etwa einen süßen Grund dafür?

Gibt es süße News bei Annemarie und Wayne?

Bei Instagram wollen einige Follower erkannt haben, was die beiden momentan so happy macht. Dort postete jetzt einen Schnappschuss in einem bauchfreien Top, und natürlich fielen alle Blicke gleich auf ihre Körpermitte. "Ist da etwa ein kleiner Babybauch?", fragt sich ein User. EIn anderer fügt hinzu: "#pregant"

Dass bei Annemarie und Wayne wirklich wieder Nachwuchs unterwegs ist, ist zweifelhaft. Schließlich posiert die Moderatorin auf dem Bild einfach nur im Hohlkreuz. Trotzdem geben die Fans die Hoffnung offenbar nicht auf, Annemarie Carpendale doch noch mal schwanger zu sehen. Und wer weiß - vielleicht geht dieser Wunsch ja tatsächlich noch in Erfüllung...

Noch mehr Bilder, die zu Baby-Gerüchten geführt haben, seht ihr im Video: