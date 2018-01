Annemarie Carpendale: Mit diesem Foto schockt sie ihre Fans

Nanu, was ist denn mit ihrem Kopf passiert? Auf einem der jüngsten Fotos von Annemarie Carpendales Instagram Account posiert die hübsche Brünette vor dem Sonnenuntergang in Dubai.

Neben vielen schmeichelnden Kommentaren ihrer Follower, wie z.B. "Netter Hintern ;-)" gibt es aber auch ein Paar Fans, die von diesem Anblick nicht ganz so begeistert sind...

"Schöner Bienenstock auf deinem Kopf, wirbst Du für Honig?:)" oder "Deine Haare sehen auch wie eine kunstvoll gestaltete Hochhaussilouette aus ;)" wundern sich manche über die Haarpracht der werdenden Mutti. Diese sieht wirklich estwas verwuschelt aus - aber wofür hat man den Urlaub wenn man noch nicht mal die Haare in einem Messy-Bun tragen kann?!

Viel wichtiger und für viele wahrscheinlich auch berechtigter, ist eher die Frage einer anderen Userin: "Bitte nicht falsch verstehen-ist nicht böse gemeint, aber hast du keine Angst als Risikoschwangere ständig zu reisen?" Die Moderatorin ist immerhin schon 40 Jahre alt und Reisen bedeuten nicht nur für die werdende Mutter Stress, sondern auch für das Ungeborene.

Doch die Carpendales scheinen nicht so ängstlich zu sein und lassen sich davon die Laune nicht verderben. Viel zu sehr genießt Annemarie ihre Schwangerschaft und lässt ihre Fans auch weiterhin durch ihre Social-Media-Kanäle an ihrer Reiselust mit ihrem Mann und Babybauch teilhaben. Und so lange es ihr dabei gut geht, ist doch alles in Ordnung.