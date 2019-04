Annemarie Carpendale: Neuer Frisur! Ihre Fans rasten aus

Reddit this

So haben die Fans wohl noch nie gesehen! In den letzen Jahren blieb die Moderatorin ihren Lieblingsfrisuren weitestgehend treu. Auf wilde Farbexperimente und gewagte Radikalveränderungen verzichtet die 41-Jährige lieber.

Veronica Ferres: Neuer Look! Sie trägt jetzt einen Bob

Annemarie Carpendale: Neue Frisur!

Doch nun teilte sie einen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem sie ihnen ihren neuen Look präsentiert. Mit wilden Locken und einem Pony sieht Annemarie plötzlich aus, als wäre sie den 70er Jahren entsprungen!

„Oh wow, Zeitreise in die Vergangenheit“ und „Steht dir sooo gut“, schreiben die Follower begeistert. An die neue Frisur sollten sie sich allerdings nicht zu sehr gewöhnen, denn sie ist nicht von Dauer. Den coolen Look legte Annie sich lediglich für ein Fotoshooting zu.