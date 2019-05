Annemarie Carpendale: Schwanger? Dieses Foto sorgt für Aufsehen!

Es wird nicht ruhig bei Annemarie und ! Erst vor einigen Tagen gaben die beiden den Namen ihres Sohnes bekannt und sorgten damit bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung. Nun die nächste Neuigkeit...

Annemarie Carpendale: Schwanger mit Baby Nummer 2?

Via teilt Annemarie nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem die dabei zu sehen ist, wie sie sich für ihre Rolle als "red"-Moderatorin perfekt in Szene setzt. Der Schnappschuss wurde im Rahmen des großen "GNTM"-Finale aufgenommen. Annemarie steht den Model-Kandidatinnen und Heidi in ihrem Hammer-Outfit definitiv nichts nach. Aber nicht nur Annemaries Look sorgt bei ihren Fans für Aufsehen...

Ihre Fans sind sich sicher

Wie unter dem Post von Annemarie deutlich wird, scheinen ihre treuen Anhänger unter dem Outfit der Beauty einen kleinen Baby-Bauch zu erkennen. So kommentieren sie: "Man könnte da fast wieder ein kleines Babybäuchlein vermuten" sowie "Will sie uns damit etwas sagen?" Ob Annemaries Fans mit ihren Spekulationen wohl richtig liegen? Bestätigt wurde dies von Annemarie bis jetzt jedenfalls noch nicht. Wir können also weiterhin gespannt sein...