Oh je, das sind definitiv keine schönen Neuigkeiten von ! Obwohl die momentan eigentlich jeden Grund zur Freude hätte, sie und durften erst kürzlich die Geburt ihres süßen Sprosses zelebrieren, muss sich die frisch gebackene Mami immer wieder einer Reihe von Anfeindungen durch ihre Fans stellten. Der Grund: Annemaries Figur sowie ein angeblich falscher Umgang mit ihrem Baby. Dass dies an der Schönheit nicht spurlos vorübergeht, verrät die sie nun in einer ehrlichen Beichte!

Annemarie Carpendale: Diese Bilder sorgen für Zündstoff!

Annemarie Carpendale: Ihre Fans feinden sie an

Obwohl Annemarie eine absolute Power-Frau ist, muss sie sich seit der Geburt ihres süßen Babys immer wieder neuen Kritiken durch ihre Fans stellen. Sei es die Tatsache, dass die frisch gebackene Mami nach der Geburt schon wieder einen absolute Wow-Body hat, oder eine Vielzahl von unverhältnismäßigen Tipps, wie Annemarie mit ihrem Baby umzugehen hat. Die Fans der Schönheit scheinen immer einen Grund zu finden, um an der Frau von Wayne Carpendale rumzumeckern. Alles andere als einfach. Das dies auch bei der Beauty seine Spuren hinterlässt, ist somit noch mehr als verständlich...

Annemarie Carpendale: So geht es ihr wirklich!

Wie Annemarie nun verrät, würden sie die Negativ-Kommentare zu ihrer Person mehr beschäftigen, als viele vielleicht vermuten. So berichtet sie gegenüber "IN": "Egal was man macht, es ist immer falsch." Ebenfalls fügt sie hinzu: "So perfekt bin ich gar nicht. Ohne Rouge und Concealer würde ich auch nicht so aussehen. Mein Leben ist aktuell ein bisschen auf den Kopf gestellt. Schließlich ist in unsere WG eine dritte Person eingezogen, die noch dazu ständig nach Essen verlangt und Beschäftigung möchte. Und lediglich viereinhalb Stunden Schlaf setzen dann auch mir zu..." Ehrliche Worte, die definitiv tief in Annemaries Inneres blicken lassen. Ob dadurch den Negativ-Kommentaren jetzt endlich ein Ende gesetzt wird? Wir können gespannt sein...