Annemarie Carpendale & Wayne Carpendale: Familienzuwachs! Doch ihre Ehe steht vor dem Scheideweg

Reibereien sind bei den Carpendales an der Tagesordnung. "Wir zoffen uns regelmäßig", geben Annemarie und Wayne zu. "Wir sagen uns auch nach 16 Jahren ins Gesicht, wenn uns etwas stört." Oje, das hält keine Liebe auf Dauer aus. Und der nächste Streit steht schon vor der Tür! "Hi Mathilda", schreibt die Moderatorin auf Instagram. Zu sehen ist Annemarie, wie sie mit einem süßen Hund kuschelt. "Wir sind Tanten, Onkel …", schreibt sie nebulös dazu. Ein Gasthund also. Aber weiß die schöne TV-Frau überhaupt, wie viel Stress sie sich ins Haus holt?

Klar, Söhnchen Mads freut sich über den neuen Spielkameraden. Aber jedes Mal kullern die Tränen bei dem kleinen Kerl, wenn er sich von der Knopfnase verabschieden muss. Das zehrt an den Nerven! Außerdem ist Mads zu klein, um Verantwortung zu übernehmen. Hier sind Wayne und Annemarie gefragt. Und da gibt’s verdammt viel zu regeln! Darf das Hündchen mit auf’s Sofa? Oder zu Mads mit in Bett? Spätestens bei der Frage "Schatz, gehst du Gassi?" könnten die Fetzen fliegen…

Mathilda schränkt auch Annemaries Reisefieber ein. Mitnehmen geht ja nicht. Hundefreundliche Hotels sind selten und Flugreisen mit Fifi kompliziert....